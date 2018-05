ECB verlaagt depositorente naar historisch niveau

Dit meldt de ECB donderdag. Eerder stond de depositorente al op -0,2 procent.

Een negatieve rente betekent dat banken geld moeten betalen aan de centrale bank om kapitaal te stallen. De ECB hoopt dat banken het geld dan liever uitlenen.

De rentes waartegen banken geld kunnen lenen van de ECB blijven hetzelfde. De herfinancieringsrente blijft op het eveneens historische niveau van 0,05 procent.

De verwachtingen van analisten en handelaren waren vooruitlopend op de vergadering hooggespannen. Centralebankpresident Mario Draghi had eerder toegezegd maatregelen te nemen als de inflatie te laag uitvalt. Afgelopen woensdag meldde Eurostat een stijging van het prijspeil van 0,1 procent.

Om 14.30 uur geeft Draghi commentaar op het besluit. Mogelijk kondigt hij dan ook meer maatregelen aan.

De beperkte renteverlaging is met weinig enthousiasme ontvangen op de financiële markten. De aandelenbeurzen gaven hun aanvankelijke winsten prijs, terwijl de waarde van de euro scherp opliep.

De euro was rond 14.00 uur 1,0730 dollar waard, tegen 1,0525 dollar vlak voor de aankondiging van het rentebesluit. De AEX-index in Amsterdam stond 0,8 procent in de min, tegen een plus van bijna 1 procent rond het middaguur. Ook de beurzen in Parijs en Frankfurt doken in het rood.