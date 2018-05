Topman UWV wil meer persoonlijk contact met werkloze

Dit stelt Tof Thissen, directeur van het UWV Werkbedrijf, zo meldt de Volkskrant.

Thissen is sinds 1 juni topman van het onderdeel van de uitkeringsinstantie dat werklozen begeleidt.

Sinds 2005 wordt de begeleiding van werklozen vooral digitaal gedaan via werk.nl. Steeds meer banen worden hierop aangeboden en er zijn ook steeds meer gebruikers, maar de site functioneert niet altijd goed.

Begin dit jaar moesten mensen bijvoorbeeld wachten op de site omdat het te druk was. Zo waren er gemiddeld bijna 200.000 bezoekers online op een dag. Voor het UWV betekent de site een besparing van 30 miljoen euro.

Menselijke maat

''De menselijke maat moet worden hersteld'', aldus Thissen, voormalig lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks en per 1 juni topman van het werkbedrijf.

''Ik wil werken aan een begrijpelijke en toegankelijk overheid voor werkzoekenden.'' Thissen zegt zich de kritiek op het UWV aan te trekken.

De nieuwe topman wil binnenkort bij een bezoek van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan het UWV, overleg voeren over een nieuwe aanpak.

Manuren

Dat kost geld, erkent Thissen. ''Als je met 40.000 nieuwe werklozen binnen twee maanden een gesprek van een half uur per persoon wilt voeren, dan ben je 20.000 manuren kwijt. We moeten kijken of we daarvoor geld en FTE's kunnen vrijmaken'', aldus Thissen.

Maandelijks melden zich circa 40.000 nieuwe werkzoekenden aan bij het UWV. Zij moeten nu de eerste drie maanden langs digitale weg aankloppen voor sollicitaties en bemiddeling. Pas in de vierde maand van werkloosheid volgt een eerste, persoonlijk gesprek met een werkcoach. Dat wordt herhaald in de zevende en tiende maand van werkloosheid. In die laatste periode wordt al het aangeboden werk als passend gezien.