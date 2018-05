'100 miljard pond aan bonussen in Londen'

Dit jaar loopt het totaalbedrag naar verwachting op tot boven 100 miljard pond. Dat stelde de Britse campagneorganisatie Robin Hood Tax maandag.

De organisatie wil financiële transacties belasten en de opbrengst gebruiken om armoede en klimaatverandering te bestrijden. Robin Hood Tax ziet in de enorme bonusbedragen het bewijs dat het Verenigd Koninkrijk verdeeld is in twee klassen. ''Er is een onhervormde financiële sector die enorme beloningen opstrijkt, terwijl de rest met de brokken zit''.

De organisatie, die zegt de steun te hebben van onder meer Angela Merkel, miljardair George Soros en Nobelprijswinnaars als Joseph Stiglitz en Paul Krugman, pleit dan ook voor een veel harder beleid vanuit de overheid. ''Het is duidelijk dat het zachte beleid dat tot nu toe is gevoerd niet heeft gewerkt. Het resultaat is een sector die zichzelf royaal bedruipt ondanks een aaneenschakeling van schandalen''.