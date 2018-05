Landis wil uitstel van betaling (video)

UTRECHT - Automatiseerder Landis vraagt uitstel van betaling aan. Banken hebben maandag aangegeven dat ze hun geld terugwillen. Landis in Utrecht heeft voor 146 miljoen euro aan schulden uitstaan.



Met de nog te benoemen bewindvoerders zal Landis verder werken aan een zogeheten continuïteitsplan. Lopende onderhandelingen over de verkoop van dochterbedrijven gaan gewoon door.

Het water staat Landis tot aan de lippen. Op 12 april gaven de banken het bedrijf een adempauze van tien dagen om met een reddingsplan te komen. Zij zegden een lopende financieringsovereenkomst op, omdat de balanspositie van Landis te onevenwichtig was geworden. Het eigen vermogen was verschrompeld tot circa 24,4 miljoen euro tegen de 146 miljoen aan schuld.

Het bestuur van Landis en de banken hebben maandag lang overlegd. De commissarissen namen de leiding van het bedrijf tien dagen geleden over. Bestuursvoorzitter P. Kuiken en financieel directeur J. Bus traden terug. De raad van commissarissen heeft C. van Steijn aangewezen als tijdelijk bestuurder.

Het bestuur had een reddingplan ontwikkeld, waar de banken dus niet warm voor lopen. Het was tot vorige week onduidelijk of Landis de salarissen over april zou kunnen betalen. Een woordvoerder meldde maandag echter dat het geld is overgemaakt.

Verder heeft de Belastingdienst een zogeheten bodembeslag gelegd. De dienst krijgt als een van de eerste schuldeisers geld. De problemen bij Landis zijn ontstaan door de straffe tegenwind in de telecomsector. In plaats van in te spelen op marktomstandigheden nam het bedrijf een afwachtende houding aan.

De problemen begonnen pas goed nadat de verkoop van de distributie-activiteiten aan het Zuid-Afrikaanse Datatech plots was afgeketst. Juist in die distributie is Landis groot geworden. Volgens de zegsman is de onderneming nog altijd in gesprek met Datatech over de verkoop. Ook andere partijen hebben belangstelling.

In de afgelopen jaren kocht Landis onder meer de bedrijven Citee en Detron. Voor beide bestaat belangstelling van buiten. Het management van Citee wil het bedrijf kopen, maar er is meer interesse. Dat geldt ook voor het voormalige Detron. Imtech heeft zich voor dat bedrijfsonderdeel gemeld.

