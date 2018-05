'Italiaanse banken komen door stresstest ECB'

Dat zei Padoan zondag in een interview met persbureau Bloomberg.

Volgens Padoan verkeren de banken in zijn land in blakende gezondheid ''omdat ze veel werk hebben verzet om hun kapitaalpositie te versterken en omdat de Italiaanse centrale bank de instellingen heeft gemaand om actie te ondernemen.''

De resultaten van de ECB-test worden eind oktober verwacht.

Padoan zei verder dat een permanente waardedaling van de euro nodig is om de economische groei in de eurozone aan te jagen. Hij vindt het dan ook ''zeer positief'' dat de ECB bereid is om zijn slagkracht te gebruiken.

Bezittingen

De minister is ook positief gestemd over de huidige belangstelling voor bezittingen die de Italiaanse overheid wil verkopen, zodat de staatsfinanciën op peil gebracht kunnen worden.

Padoan is zich er echter van bewust dat het sentiment snel kan keren. ''Het is nu een goede tijd om bezittingen in de markt te zetten, maar de belangstelling kan snel vervliegen.''

Succes

De Amerikaanse bank Goldman Sachs stelde vorige week dat negen Europese banken, waaronder het Italiaanse Banca Monte dei Paschi di Siena, de ECB-test niet zullen doorstaan.

''Monte Paschi is een bijzonder geval omdat het een aantal jaren onder een overheidsprogramma viel'', aldus Padoan. ''De bank maakt zich op om het programma achter zich te laten en de staatssteun wordt afgelost. Ik heb er vertrouwen in dat de bank een succes wordt.''

Monte Paschi, de oudste bank ter wereld, trok recent 5 miljard euro extra kapitaal aan. Daarmee werd 3 miljard euro van in totaal 4,1 miljard euro aan staatssteun afgelost. Een banenreductie en de verkoop van onderdelen moeten het bedrijf weer winstgevend maken na negen achtereenvolgende kwartalen met rode cijfers.