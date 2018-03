Aziatische restaurants profiteren van crisis

Terwijl de bestedingen in de totale restaurantsector de afgelopen vijf jaar met 21 procent daalden, besteedden consumenten bij de Chinees-Indische restaurants juist 12 procent meer.

Dat blijkt uit onderzoek van het adviesbureau voor de horeca Van Spronsen & Partners uit Warmond.

Ook het aantal bezoekers nam bij de Aziatische restaurants sneller toe na het dieptepunt in 2009. In de restaurantsector als geheel bleef het aantal klanten gelijk sinds 2009.

De Chinees-Indische restaurants trokken in diezelfde periode 5 procent meer eters. Dat de Aziatische eethuizen gemiddeld goedkopere zijn, lijkt de reden dat juist deze restaurantbedrijven profiteren van de crisis, verklaart het adviesbureau het succes.

Spectaculaire stijging

Ook de explosieve toename van het aantal 'all you can eat'-sushirestaurants speelt hierbij een rol, volgens Van Spronsen. Het aanbod van deze Japanse etablissementen steeg de afgelopen vijf jaar spectaculair met liefst 124 procent. Daarmee waren de sushirestaurants de grootste stijger.

Maar het hoogtepunt van het 'all you can eat'-concept lijkt alweer voorbij. De groei loopt namelijk snel terug en lijkt zich nu te stabiliseren, aldus het rapport. "Zo steeg het aanbod in 2011 en 2012 nog met respectievelijk 29 procent en 20 procent. In 2013 was deze groei nog maar 9 procent."

Traditonele werkwijzen

De onderzoekers zien ook dat de Chinese restaurants vooral vasthouden aan hun traditionele werkwijzen. De 'afhaalchinees' is niet geneigd om maaltijden thuis te bezorgen. Slechts een op de tien (12 procent) biedt die mogelijkheid. Hetzelfde geldt voor online reserveren. Uitzondering zijn de sushirestaurants die wel meegaan met de trend en opties bieden om online te reserveren en maaltijden thuis te bezorgen.

Een bedreiging voor de Aziatische restaurantsector is het tekort aan goed opgeleide koks, zegt het rapport. Door aangescherpte regels is het moeilijker om koks uit China te laten over komen. Om dit probleem op te lossen zijn er nu initiatieven ontstaan om Aziatische koksopleidingen aan te bieden bij roc-scholen.