Veilinghuizen Christie's en Sotheby's onder vuur

De zaak is twee jaar geleden aan het rollen gebracht nadat de voormalige baas van Christie's, Christopher Davidge, bewijsmateriaal had overlegd waaruit bleek dat de twee bedrijven verboden afspraken hadden gemaakt over de courtage. Ook in de VS kijkt een rechter naar de zaak.

Christie's en Sotheby's hebben samen 90 procent van de kunsthandel in de wereld in handen, die wordt geschat op 4 miljard euro per jaar. Opmerkelijk is dat beide bedrijven meewerken aan het onderzoek, omdat de commissie een regeling kent waarbij 'verklikkers' geen boete krijgen.

In de jaren tachtig en begin jaren negentig voerde het duo een moordende concurrentiestrijd met steeds lagere veilingtarieven. In spraken de toenmalige topmannen af om daar een einde aan te maken door de commissies onderling af te stemmen. Ook op andere punten maakten ze afspraken, zoals over veilinggaranties en betalingsvoorwaarden.

In de VS, waar het maken van prijsafspraken een misdaad is, is bestuursvoorzitter A. Alfred Taubman van Sotheby's in december vorig jaar al schuldig bevonden. De strafmaat is nog niet bepaald.