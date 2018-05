Groei uitzenduren zorgt niet voor herstel arbeidsmarkt

Ondanks de onafgebroken groei van een jaar is er nog geen herstel op de arbeidsmarkt zichtbaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

De groei is in het eerste kwartaal iets afgevlakt. In het laatste kwartaal van 2013 steeg het aantal gewerkte uren nog met 1,6 procent ten opzichte van een kwartaal eerder.

De groei in de uitzendbranche betekent niet automatisch dat de werkgelegenheid toeneemt, volgens het CBS is er op de arbeidsmarkt een trend zichtbaar dat steeds meer vaste banen worden omgezet in flexibele banen. Daarbij daalde ook het aantal banen.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van .CBS.Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Herstel

Normaliter is een stijging in deze branche de eerste aanzet tot herstel op de arbeidsmarkt, maar het CBS wijst erop dat dit nu niet het geval is. "De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid liep in april iets verder op en met 8,7 procent van de beroepsbevolking blijft de werkloosheid hoog", aldus het statistiekbureau.

Daar tegenover stelt het CBS dat het aantal openstaande vacatures sinds drie kwartalen op rij toeneemt.