Olieprijs stijgt flink na terugkeer Chávez

Op de Aziatische markt, die als eerste opende, klom de olieprijs procent. De koers piekte op 24,39 dollar per vat, daalde vervolgens licht naar 24,20 dollar, een stijging van 0,73 dollarcent ten opzichte van die waarop ze vrijdag in New York was gesloten. De oliemarkt in Londen opende 2,5 procent hoger op 23,75 dollar.

De prijsstijgingen wijzen erop dat marktpartijen veronderstellen dat Chávez zich zal houden aan de afspraken met de OPEC, de Organisatie van Olie-Exporterende Landen, om de productie te beperken. "Als Chávez aan de macht blijft, gaat de prijs naar 25 dollar per vat", zei David Johnson, een in de oliemarkten gespecialiseerde bestuurder van de Aziatische afdeling van de zakenbank J.P. Mogan Securities.

Chávez verscheen zondag weer in het presidentiële paleis in Caracas waar het leger hem twee dagen eerder had verwijderd. Massale betogingen en Chávez' toezegging het ontslag van de door hem aangestelde directie van de staatsoliemaatschappij te accepteren, baanden hiervoor de weg.

De prijs voor ruwe olie daalde fors na Chávez' vertrek. Dat kwam mede omdat de nieuwe voorman van Petroleos de Venezuela, Edgar Paredes, direct aankondigde de productie op te voeren om het Venezolaanse marktaandeel te vergroten. De staatsoliemaatschappij was al een paar dagen door stakingen getroffen.

Venezuela is de op drie na grootste olieproducent van de OPEC en haalt dagelijks voor ongeveer 2,5 miljoen vaten olie uit zijn bodem.

Met Chávez aan het roer was en is het land een van de trouwste volgelingen van de OPEC die ernaar streeft de olieprijs op te krikken door het aanbod te beperken.

Het Israëlisch-Palestijnse conflict heeft de oliemarkt onder druk gezet. Er is vrees dat het geweld zich uitbreidt over het gehele Midden-Oosten, waar tweederde van de wereldoliereserves is.

