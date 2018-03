Bijna kwart minder winst Achmea

Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend.

Achmea verwacht de komende jaren structureel minder te verdienen aan pensioenbeheer en zorgverzekeringen dan eerder werd verondersteld. Daarom heeft de verzekeraar flink op die activiteiten afgeboekt, in totaal 232 miljoen euro.

Het operationeel resultaat, zonder eenmalige posten, steeg dankzij lagere kosten met 4 procent tot 536 miljoen euro.

Winst

De winst van Achmea uit basiszorgverzekeringen bleef in 2013 vrijwel stabiel, maar aan aanvullende pakketten werd minder verdiend. Dat komt volgens topman Willem van Duin doordat veel mensen zich minder aanvullend verzekeren.

''Dat heeft ook met de economische omstandigheden te maken'', zei hij in een toelichting op de cijfers. ''Maar aan de andere kant bevorderen wij dat klanten daarin een bewustere keuze maken.''

De kosten van de gezondheidszorg gingen ook vorig jaar omhoog, terwijl de tarieven van zorgverzekeraars onder druk stonden.

Zorg

Wel ziet Van Duin dat de inspanningen om de kostenstijgingen onder controle te krijgen, met name door selectiever zorg in te kopen, effect beginnen te sorteren. ''De kosten stijgen de laatste 2 jaar minder hard dan voorheen. Dat is op zich een goede ontwikkeling'', zei hij.

Het pensioen- en levensverzekeringsbedrijf zag de winst eveneens afnemen, met name als gevolg van de aanhoudend lage rentestand. Ondanks enkele grote branden en najaarsstormen in oktober en december wist het schadebedrijf de winst op te vijzelen, vooral dankzij kostenbesparingen.

Achmea maakte in december al bekend de komende 3 jaar 4000 banen van de in totaal 17.000 te schrappen. Door die ingreep moeten de kosten tot en met 2016 met 450 miljoen euro dalen. Vorig jaar lagen de bedrijfskosten 130 miljoen euro lager dan in 2012.