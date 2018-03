Post straks mogelijk nog maar drie dagen per week

Dat zegt een woordvoerder woensdag in het AD.

Een Europese richtlijn verplicht nu nog bezorging op minimaal vijf dagen per week. De Europese Commissie heeft al onderzocht of die richtlijn kan worden versoepeld, zegt SP-Europarlementariër Dennis de Jong in de krant.

Als de richtlijn wordt aangepast, is Nederland volgens PostNL een van de eerste landen die hier gebruik van maakt. Door het hoge aantal internetverbindingen in Nederland zou de hoeveelheid post hier sneller afnemen dan in andere landen.

Winst

"Wij zijn een beursgenoteerd bedrijf en moeten gewoon winst maken", legt de woordvoerder in de krant uit. Voor rouwkaarten en medische post wordt overigens nog wel een uitzondering gemaakt.

Sinds dit jaar wordt de post op vijf in plaats van zes dagen bezorgd.

Naast de zondag wordt nu ook op maandag niet bezorgd. Het grootste deel van de post komt van bedrijven. Omdat de meesten bedrijven in het weekeinde stilliggen, viel er volgens de woordvoerder op maandag toch al weinig te bezorgen.