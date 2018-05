Investeerder neemt drukker Joh. Enschedé over

Dat maakte het bedrijf, dat vooral bekend is als drukker van bankbiljetten en postzegels, donderdag bekend. De huidige aandeelhouder, de familie Enschedé, behoudt de overige 5 procent van de aandelen.

De betrokken partijen hebben een voorlopige overeenkomst gesloten. Financiële details daarover zijn niet bekendgemaakt.

Directeur Freek Busweiler van Joh. Enschedé stelt dat door de deal het voortbestaan van het bedrijf zo goed als verzekerd is. Hij erkende dat de drukker in acute financiële problemen verkeerde. Het moest zijn schuld bij huisbankier ING herfinancieren, vlak nadat een grote opdracht van de Duitse Bundesbank was uitgesteld.

Joh. Enschedé moet het vooral hebben van het drukken van de euro, maar van een gelijk speelveld is, 12 jaar na de invoering van de europese munt, nog steeds geen sprake, aldus Busweiler. ''Er worden jaarlijks tussen de 7 en 8 miljard eurobiljetten gedrukt. Daarvan komt nog altijd zo'n 60 procent uit staatsdrukkerijen'', aldus de topman.

Zo'n 5 à 6 gecertificeerde drukkerijen strijden om de overige 40 procent. Busweiler sprak van ''een echte vechtmarkt'', waarin Joh. Enschedé het ondanks een uitstekende reputatie in aanbestedingen vaak moet afleggen tegen een aantal veel grotere concurrenten.

Joh. Enschedé had vorig jaar een omzet van 55 miljoen euro. Het ruim 3 eeuwen oude bedrijf legt zich sinds de recente verkoop van zijn reclamedrukkerij in Amsterdam toe op het drukken van waardepapieren.

Reputatie

Het in Zeist gevestigde Nimbus, dat zichzelf profileert als investeerder in bedrijven waar een koersverandering nodig is, wil die positie verder uitbouwen.

''Wij zijn blij met de sterke reputatie die Koninklijke Joh. Enschedé in haar 310-jarige historie heeft weten op te bouwen en wij zien goede mogelijkheden om in samenwerking met de familie de onderneming succesvol verder te ontwikkelen'', aldus de investeerder.

Met ING is inmiddels overeenstemming bereikt over een herfinanciering tegen gunstigere voorwaarden, waarbij een substantieel deel van de uitstaande schulden werd afgeschreven. ''Daarbij speelde de komst van een nieuwe aandeelhouder een belangrijke rol'', zei Busweiler.

Een nieuwe strategie met structureel lagere kosten moet helpen de concurrentiepositie verder te versterken.

Loonoffer

Voor het personeel blijft de reddingsoperatie niet zonder gevolgen. Joh. Enschedé heeft de circa 200 werknemers om een loonoffer van 8 procent gevraagd.

''Een dramatische vraag'', zei Busweiler. Het personeel heeft zich volgens hem echter ''buitengewoon loyaal'' opgesteld en is in grote meerderheid akkoord gegaan.

Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken liet weten dat minister Henk Kamp een garantiestelling beschikbaar heeft gesteld. Dat doet het ministerie ''regelmatig zodat bedrijven alsnog een lening bij een bank kunnen krijgen''.

Dankzij deze garantstelling van de zogenaamde GO-regeling kon een lening worden gegeven waarmee het bedrijf verder kan. De overheid staat garant voor 50 procent van de door een bankier te verstrekken lening. Ondernemers moeten de lening binnen maximaal 8 jaar weer aflossen.