Vraag naar metaal trekt verder aan

Die verwachting uit het economisch bureau van ABN AMRO vrijdag in een rapport over de metaalsector.

Afgelopen jaar zagen metaalbedrijven wereldwijd de prijzen van hun producten nog stabiliseren of zelfs dalen. Dit jaar worden vooral aluminium, nikkel en zink weer aanmerkelijk duurder, terwijl de prijs van koper in 2014 slechts licht oploopt.

De staalsector houdt daarentegen last van een zwakke vraag, waardoor de prijs van staal volgens ABN AMRO enkele procenten daalt.

China

Dat de behoefte aan veel basismetalen dit jaar blijft groeien, komt doordat de activiteit in industrieën die veel metaal gebruiken in 2014 verder aantrekt, zo denken de economen.

Ze wijzen daarbij onder meer op de aanwakkerende economische groei in de belangrijkste markten: China, de Verenigde Staten en de eurozone.

Auto-industrie

Ook de gunstige indicatoren voor industriële bedrijvigheid steunen de onderzoekers in hun verwachtingen. Zo groeide de industrie in de eurozone vorige maand gestaag, terwijl de Amerikaanse industrie zelfs in rap tempo bedrijviger werd.

Alleen in China groeide de industriële activiteit slechts licht. Toch blijft de vraag daar in 2014 relatief hoog, aldus de economen.

Een van de sectoren die volgend jaar meer metaal nodig heeft, is de auto-industrie. Zelfs in de eurozone - waar het aantal autoverkopen het grootste deel van 2013 onder druk stond - gingen er eind vorig jaar weer meer nieuwe auto's de weg op. In China en de Verenigde Staten deed die sector het al langere tijd weer goed.