Grootscheepse reorganisaties op een rijtje

Telecombedrijf KPN is de laatste in het rijtje van ondernemingen die het mes zet in het personeelsbestand. Een overzicht van belangrijke ontslagrondes.

4 februari: KPN schrapt 1.500 tot 2.000 extra banen tussen nu en 2016. Sinds 2011 verdwenen er al 4.650 banen bij het bedrijf. Het totale banenverlies onder topman Eelco Blok komt daarmee op minstens 6.000.

3 februari: Fokker Services, het bedrijf dat is gespecialiseerd in het onderhoud van Fokker-vliegtuigen, schrapt 200 van de 730 arbeidsplaatsen in Nederland.

24 januari: Rabobank schrapt de komende twee jaar nog eens duizend tot tweeduizend arbeidsplaatsen. Het banenverlies vindt plaats bij de centrale organisatie in Utrecht, van waaruit de lokale kantoren worden ondersteund.

20 januari: Holland Casino gaat 150 tot 200 banen schrappen bij zijn 14 vestigingen, ofwel 5 procent van het personeelsbestand.

4 december: Achmea gaat de komende 3 jaar een reorganisatie doorvoeren, waarbij 4000 van de 17.000 banen in Nederland worden geschrapt. Topman Willem van Duin vreest dat er 3000 gedwongen ontslagen gaan vallen.

8 oktober: Spoorbeheerder Prorail kondigt aan dat er de komende jaren naar schatting 600 van de 4200 banen verdwijnen. Snijden in de organisatie is volgens het bedrijf onvermijdelijk, gezien de bezuinigingen van 2 miljard die het kabinet wil doorvoeren op het spoor.

17 oktober: Bloemenveiling FloraHolland schrapt ongeveer 200 voltijdbanen. Door ''veranderende marktomstandigheden'' heeft het veilingbedrijf minder werk en lopen de inkomsten terug.

31 oktober: Sanoma Media Nederland schrapt 500 banen bij zijn tijdschriftentak.

25 september: Reisorganisatie Oad wordt failliet verklaard. Een aantal bedrijfsonderdelen maakt een doorstart. Volgens de laatste schatting hebben ongeveer 600 van 1750 mensen een arbeidsplek behouden.

22 augustus: Bouwconcern BAM maakt bekend dat er opnieuw 500 banen geschrapt worden om aanhoudende problemen in de bouwsector te doorstaan. Eind vorig jaar kondigde BAM al een reorganisatie aan waarbij 650 banen verdwenen.

15 augustus: Telegraaf Media Groep (TMG) schrapt minimaal 350 arbeidsplaatsen extra, bovenop een eerder aangekondigde reorganisatie waarbij eenzelfde aantal banen verdween. Kostenbesparingen zijn volgens het mediabedrijf noodzakelijk om de aanhoudende daling van inkomsten te bestrijden.

26 juli: Uitgever Wegener streept het komende jaar 380 banen weg, als gevolg van een eerder aangekondigde reorganisatie.

5 juni: Woningcorporatie Vestia schrapt 250 van de ruim 1150 banen en sluit vier kantoren. De maatregelen maken deel uit van een reorganisatie om uit de financiële problemen te komen.

28 mei: Free Record Shop Nederland wordt failliet verklaard. De winkelketen maakt in afgeslankte vorm een doorstart. Voor het faillissement telde FRS meer dan 700 Nederlandse werknemers. Nu zijn dat er nog maar 226.

14 mei: Bij Van Lanschot verdwijnen dit jaar en volgend jaar 250 arbeidsplaatsen. De ontslagronde bij de bank volgt op een vorig jaar aangekondigde reorganisatie. Eind 2012 telde Van Lanschot 1862 voltijdbanen.

23 april: Technisch dienstverlener Imtech schrapt 550 banen in Nederland, als onderdeel van een reorganisatie waarbij in totaal 1300 banen verdwijnen.

18 april: Petrochemisch bedrijf Sabic schrapt 420 van de 3320 banen in Nederland. Verspreid over heel Europa verdwijnen er 1050 arbeidsplaatsen. Het bedrijf moet herstructureren om de groeiende concurrentie het hoofd te bieden.

29 maart: Tata Steel schrapt de komende 3 jaar 240 banen in IJmuiden, 10 procent van het totaal.

19 maart: Printerfabrikant Océ haalt de bezem door de organisatie en schrapt 300 van de 2400 banen in Venlo.

6 maart: Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall, eigenaar van Nuon, schrapt de komende 2 jaar circa 2500 banen, waarvan ongeveer 500 in Nederland.