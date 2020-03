Voor november weten de thuishulpen van het Achterhoekse Sensire waar ze aan toe zijn. Dat zei staatssecretaris Martin van Rijn maandag na een dag vol overleg over het ontslag van 1.100 thuishulpen.

Van Rijn kreeg van de betrokken gemeenten de toezegging dat ze haast maken met de aanbesteding, dat ze cao-afspraken voor de lonen nakomen en dat de relatie cliënt-thuishulp zo veel mogelijk intact blijft.

Daarmee is niet het ontslag van de baan, zoals medewerksters van Sensire op een actiebijeenkomst voor het hoofdkantoor in Varsseveld eisten.

Volgens Van Rijn is volgend jaar een vergelijkbaar aantal thuishulpen nodig en is daar budget voor. Vanaf 2015 verandert dat door bezuinigingen. Van Rijn riep de partijen op nu al aan de lange termijn te denken.

Zorgaanbieders

Wethouder Leo Scharenborg (gemeente Berkelland) zei namens de zeven gemeenten dat met vijftien zorgaanbieders wordt gesproken. Voor 1 november moet duidelijk zijn welke aanbieders de zorg voortzetten. Dat kan in een andere constructie zelfs Sensire zijn, de organisatie die nu contracten van 1.100 medewerkers heeft opgezegd uit vrees in januari met personeel maar zonder werk te zitten.

Nieuwe actie

De thuishulpen van Sensire plannen een nieuwe actie tegen het ontslag van 1.100 medewerkers. Dat liet Abvakabo-bestuurder Lilian Marijnissen maandag weten nadat staatssecretaris Martin van Rijn een actiebijeenkomst voor het Sensire-hoofdkantoor in Varsseveld had bijgewoond.

Marijnissen vond het bezoek ''teleurstellend''. De medewerksters wilden dat het ontslag van tafel zou worden geveegd, maar daar kon Van Rijn niet voor zorgen. ''Volgens hem kon de meerderheid van de mensen aan het werk blijven, maar het is natuurlijk de vraag onder welke voorwaarden zij dan op hun eigen baan moeten solliciteren", aldus Marijnissen. Ook is ze bezorgd over de ontslagvergunning die Sensire al heeft gekregen van het UWV. ''Daarmee kan het personeel elke dag op straat worden gezet.''

'Ploegendiensten'

Het bestuurslid laat weten dat de actievoerders de hele week in 'ploegendiensten' in kleine groepjes ''kantoor blijven houden'' voor het hoofdkantoor en voorbereidingen zullen treffen voor een nieuwe actie die volgende week zal plaatsvinden. Hoe die eruit komt te zien, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet besloten of een ploegje actievoerders vannacht voor het hoofdkantoor blijft slapen.