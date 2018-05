Provincies halen ruim 1 miljard euro op aan belastingen

De gemeenten hebben de afgelopen jaren de belastingen verhoogd. Vorige week werd al bekend dat de gemeentelijke lasten met 7,6 procent stijgen. Per provincie zijn er grote verschillen te ontdekken over de lasten. Drenthe, Friesland en Zeeland zitten onder het landelijke gemiddelde. De lastenverhoging is het hoogst in Zuid-Holland.

Ruim negentig procent van de belastinggelden, leges en heffingen komt van autobezitters. Dat gebeurt via de zogenaamde provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting. Dat is de toeslag op de landelijke vastgestelde motorrijtuigenbelasting. Deze inkomsten gaan gemiddeld met 12,9 procent omhoog.

De komende jaren kunnen de provincies hun inkomsten via belastingheffing en andere inkomsten nog verder verhogen. Er zijn maxima afgesproken met de landelijke overheid over bijvoorbeeld de opcenten motorrijtuigenbelasting. In totaal kunnen de provincies alleen voor die belastingheffing op auto's nog enkele honderden miljoenen extra binnenhalen.