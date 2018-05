'Italië heeft nog lange weg te gaan'

Dat stelde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) donderdag.

De moeilijke hervormingen, ingezet door voormalig premier Mario Monti, waren nodig om het vertrouwen in het land te herstellen. Echter, de vooruitzichten voor economische groei blijven zwak, de werkloosheid is onacceptabel hoog en het sentiment op de financiële markten ten aanzien van het land blijft broos, concludeert het IMF.

''Dat onderstreept dat de taak bij lange na niet is afgerond.''

Het IMF verwacht dat de Italiaanse economie dit jaar met 1,8 procent krimpt, gevolgd door een groei van 0,7 procent volgend jaar.

De weg omhoog zal tegen het eind van dit jaar worden ingeslagen, aangejaagd door een toename van de export en een bescheiden herstel van investeringen. Er zijn echter tal van risico's die de omslag naar groei in de weg kunnen staan.

Politiek

Zo kan Italië zich geen politieke missers, zeker niet op Europees niveau, permitteren. Gebeurt dat wel, dan zal het broze vertrouwen omslaan in wantrouwen en zullen de kosten waartegen banken lenen, oplopen.

Een langdurige recessie zou bovendien leiden tot een stijging van het aantal uitstaande slechte leningen, kredieten die niet of nauwelijks worden afgelost. Volgens het IMF zijn deze kredieten sinds 2007 verdrievoudigd, terwijl de hoeveelheid geld die opzij gezet is om potentiële verliezen op te vangen, is gedaald.

Export

Een ander risico is een groeivertraging in opkomende landen, die de export van Italië in gevaar zou brengen.

Het IMF hamerde erop dat Italië doorpakt met het doorvoeren van grootschalige hervormingen. Zo moet het land de lage productiviteit zien op te krikken en wat doen aan de afbrokkelende concurrentiepositie. Een andere prioriteit is de aanpak van de werkloosheid, met name onder vrouwen en jongeren.