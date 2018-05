Equens ziet af van verkoop transactiedata

De maatschappelijke onrust die is ontstaan bij aankondiging van Equens is de aanleiding om het plan in te trekken.

Er werden kamervragen gesteld en de consumentenbond keerde zich tegen de plannen, omdat het slecht voor het vertrouwen in het betalingsverkeer zou zijn.

De betalingsverwerker laat in een persbericht weten dat de plannen zorgvuldig zijn afgewogen, maar dat het bedrijf nu opnieuw met de betrokken partijen om de tafel wil.

"Alléén in het geval dat alsnog een breed maatschappelijk draagvlak tot stand komt zullen verdere stappen worden overwogen", zegt Equens.

Overeenstemming

Equens had nog geen overeenstemming met alle banken over de juridische details van het doorverkopen van de pingegevens.

Als het plan doorgang vindt kunnen winkeliers bijvoorbeeld te weten komen dat 20 procent van hun klanten eens per maand ook bij de concurrent koopt.

Eigenaar

''De Rabobank verschilt met ons van mening over wie precies de eigenaar is van deze statistieken", verklaart de betalingsverwerker.

"Is dat de winkelier, de bank, de pashouder of Equens? Je kunt hier juridisch op verschillende manieren tegenaan kijken. Dit product kan pas op de markt worden gebracht als alle partijen hier hetzelfde over denken.''

Andere banken zouden in beginsel geen problemen hebben met het voornemen. De SNS Bank heeft echter bedenkingen.

Niet bedoeld voor verkoop

''Pingegevens van klanten SNS Bank zijn niet bedoeld voor verkoop aan derden. Privacy staat voorop'', schreef de woordvoerder donderdagavond op Twitter.

Equens benadrukt dat het bedrijf zich aan de privacyrichtlijnen houdt. De transactiegegevens zijn niet herleidbaar tot individuele pashouders.

D66-Kamerleden Gerard Schouw en Wouter Koolmees riepen staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie direct op hier onmiddellijk een stokje voor te steken.

''Handel in pingegevens van Nederlanders is niet acceptabel. Het gaat niemand wat aan in welke winkel je winkelt, wat je er koopt en hoeveel geld je er uitgeeft'', aldus Schouw.

Tevreden

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft 'met tevredenheid' kennisgenomen van dit besluit, zei hij. "Dat lijkt me heel verstandig." Als het aan de bewindsman ligt, gaan de gegevens überhaupt niet in de verkoop. "Ik zou ze willen adviseren om er maar definitief van af te zien. Dat lijkt me het beste."

Ook minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie noemt het besluit van het bedrijf verstandig. Hij heeft zich niet met de zaak bemoeid, maar wil de kwestie nog eens nader bekijken en analyseren om te kijken ''wat onze opstelling'' is dit soort gevallen is.