Nasdaq zit in de lift

De technologiefondsen trokken later echter helemaal bij. De Dow-Jonesindex daalde met ,24 punten (0,4 procent) tot 10.362,70. De technologiebeurs Nasdaq steeg met 17,27 punten ofwel 0,95 procent tot 1862,62.

Sommige beleggers vrezen dat de situatie in het Midden-Oosten kan escaleren en eventueel kan uitmonden in een olie-embargo tegen de Verenigde Staten omdat dat land Israël steunt.

In ieder geval stegen de olieprijzen maandag. Amerikaanse olie kwam voor het eerst in zes maanden - even - boven de 27 dollar per vat uit en dat leidde tot hogere aandelenkoersen voor de olieconcerns, maar veel andere fondsen waren lager.

De maandag bekendgemaakte economische gegevens waren echter niet slecht. Zo namen de consumptieve bestedingen in de VS in februari sterker toe dan was verwacht en steeg het persoonlijke inkomen harder dan was voorzien.

Toename

Verder bleek de Amerikaanse inkopersindex sterker te zijn gestegen dan was verwacht en was er sprake van een grote toeneming van de bestedingen in de bouwnijverheid.

De technologiefondsen konden zich herstellen doordat Bank of America voor een aantal aandelen in die sector een opwaardering gaf.

Tot de fondsen die daarvan profiteerden behoorden Cisco, Juniper Networks, Lucent en Nortel. Ook koopjesjagers zetten de technosector op winst.

Onderaan in de Dow-Jonesindex hing Wal-Mart met een koersdaling van 2,8 procent. Het supermarktconcern, vorig jaar opgeklommen tot de hoogste positie op de ranglijst van het blad Forbes en daarmee het concern met de grootste omzet van de VS, kreeg van UBS Warburg een afwaardering.

Een ander effectenhuis schaalde Federated Department Stores lager in.

De handel in Xerox werd stilgelegd. In samenspraak met de New Yorkse beurscommissie herziet het concern zijn jaarrekeningen vanaf . Het gaat om de boekhoudkundige verwerking van 2 miljard dollar aan lease-inkomsten. Xerox betaalt de SEC in een schikking tevens 10 miljoen dollar. Voor Ford zat er een koersverlies van ongeveer 5 procent in het vat nadat het aandeel een lagere waardering had gekregen van Prudential Securities.

Euro

De euro ging in koers omhoog ten opzichte van de Amerikaanse munteenheid. Tegen het einde van de handel deed de Europese valuta ,8805 dollar vergeleken met 0,8700 dollar bij het eind van de handel van vorige week donderdag.