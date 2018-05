Duitsers gebruiken liefst Philips

Uit het onderzoek blijkt dat 13,9 miljoen Duitsers van plan zijn om in de komende twaalf maanden een televisie te kopen. Hiervan kiest 35% voor een breedbeeldtelevisie. Het onderzoek is vier maanden voor het begin van het Europees Kampioenschap voetbal gedaan.

Bekende merken

Meer dan twee derde van de Duitsers zegt het belangrijk te vinden om, bij de aanschaf van elektronica, te kijken naar een bekend merk. Philips scoort vooral goed onder Duitsers boven de veertig jaar. Onde de Duitse jongeren daarentegen, met name in de leeftijdsgroep tussen 20 en 29 jaar, is Sony erg populair.

In 2003 behaalde Philips in Duitsland met 11.000 medewerkers een omzet van 4,1 miljard euro. Het concern bestaat in Duitsland sinds 1926.