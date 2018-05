Druk op textielindustrie Bangladesh neemt toe

Er vielen zeker 530 doden als gevolg van de instorting van een slecht geconstrueerd pand dat vijf textielfabrikanten huisde. Ook de overheid zou nalatig zijn geweest bij de inspectie.

Een paar maanden eerder stierven ruim 100 mensen om een zelfde reden in een textielfabriek in Dhaka. Sinds 2006 zijn ongeveer 700 textielwerkers in textielfabrieken in Bangladesh omgekomen.

Ploumen

De ongelukken zijn volgens minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dan ook niet meer incidenteel te noemen.

De reputatie van de textielindustrie in Bangladesh, met een totale waarde van ruim 15 miljard euro, brokkelt daarmee steeds verder af. Net als die van Westerse kledingfabrikanten zoals H&M en het Nederlandse C&A die de veiligheid van werknemers garanderen.

Veiligheidsmaatregelen

“We doen ons uiterste best om veiligheidsmaatregelen te implementeren”, verklaart Atiqul Islam, president van de Bangladesh Garment Manufacturers aan AP. “Wie nu onze textielindustrie de rug toe keert doet deze enorme schade aan.”

De textielindustrie in Bangladesh is goed voor 3 miljoen banen en 80% van de export van het land. De grootste dreiging in deze komt van de EU, met 8 miljard euro in 2011 de nummer twee textielmarkt van Bangladesh, die verklaarde de toegang tot de Europese markt te blokkeren als er geen betere arbeidsomstandigheden worden geïmplementeerd.

Export

Ook de Verenigde Staten, de nummer twee algemene exportmarkt van Bangladesh, heroverwegen de bestaande voorrangsstatus van het land.

Kledingmerken zelf ondernemen stappen om de situatie aan te pakken. Zo reisde een vertegenwoordiger van C&A naar Bangladesh af. Merken zoals H&M, Gap en Nike gingen in gesprek met de textiel associatie van Bangladesh.

Merken

De merken overwegen volgens AP om andere kanalen aan te boren, ook omdat ze bang zijn dat de productiedealines niet worden gehaald vanwege de ramp. Kritiek komt hierbij van NGO’s die vinden dat de merken zelf ook debet zijn aan de ramp en de schuld niet mogen afschuiven.

De overheid van Bangladesh neemt echter de schuld niet op zich. Minister van financiën Abul Maal Abdul Muhith typeert het ongeluk in de textielfabriek als een “incident dat overal kan gebeuren.”