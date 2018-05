'Banken zien niets in Blok-hypotheek'

Dat blijkt woensdag uit een rondgang van RTL Nieuws.

Het kabinet sloot in februari een akkoord met drie oppositiepartijen over de woningmarkt. In dat akkoord werd onder meer afgesproken dat mensen de verplichte aflossing van hun hypotheek deels mogen financieren met een extra lening.

Daardoor dalen de maandlasten, maar blijft de huiseigenaar aan het einde van de looptijd wel met een restschuld achter.

Rabobank

De twee grootste hypotheekverstrekkers, Rabobank en ING, hebben nog geen concrete plannen om de zogenoemde Blok-hypotheek aan te bieden.

SNS betwijfelt of het product in een behoefte voorziet en Delta Lloyd en de Bank of Scotland staan ook niet te trappelen. Alleen ABN AMRO zegt de hypotheek op termijn wel aan te bieden.

Risico

Als het aan de hypotheekadviseurs ligt wordt de Blok-hypotheek niet verkocht. De Hypotheekshop noemt het 'een slecht product met een groot risico'. Op korte termijn is de hypotheek wel goedkoper, maar op de lange termijn kan hij tienduizenden euro's duurder uitvallen, zo stellen zij.