Zalm: 'WW niet bedoeld als vroegpensioen'

De VVD'er wil het WW-probleem nog voor de zomer in het kabinet aan de kaak stellen nu het overleg over de Voorjaarsnota nog actueel is. Zalm wilde het onderwerp vorig jaar al bespreken maar werd toen tegen gehouden door minister Aart Jan de Geus die wilde wachten op het advies van de SER. Dit advies lijkt nu pas in september te worden uitgebracht. Zo lang wil Zalm niet wachten.

De minister had het ook over de mogelijkheid om de WW-uitkering te gebruiken als prepensioen. "De WW-uitkering is bedoeld om de periode tussen twee banen in te laten verlopen zonder al te veel inkomstenverlies. Het is absoluut níet bedoeld als vroegpensioen", benadrukte Zalm in zijn toespraak. De aanpassingen op de wet, die tientallen miljoenen moeten besparen, treden als alles meezit in 2005 in werking.

Desgevraagd liet Zalm weten zes zetels voor de VVD te verwachten bij de Europese verkiezingen. En daar hij toch in een profetische bui was voorspelde hij meteen de afloop van het aanstaande Europees Kampioenschap voetbal: het Nederlands Elftal wint alleen van Duitsland, en verder niet.