'OPEC wil olie-productie verruimen'

"Alle landen van de OPEC zijn bezorgd over de hoge olieprijs", aldus Yusgiantoro. Hij noemde een voorstel van Saudi-Arabië om de productie te vergroten met 1,5 miljoen vaten (van 159 liter) per dag "tamelijk positief". De OPEC-ministers treffen elkaar volgende week informeel tijdens een energieconferentie in Amsterdam.

De olieprijzen staan op het moment op het hoogste peil in dertien jaar. De hoge prijzen kunnnen het herstel van de wereldeconomie in de weg staan, doordat ze de inflatie opdrijven en daarmee renteverhogingen uitlokken. Minister Yiagiantoro verklaarde dat een verhoging van de rente in de Verenigde Staten voor de ontwikkelingslanden het risico van een recessie inhoudt. "Daar maken we ons zorgen over."

De Indonesische bewindsman had woensdag gezegd dat de OPEC-ministers in Amsterdam "de situatie op de wereldoliemarkt zullen bekijken". Donderdag zei hij dat "wij de OPEC-leden zullen vragen meer te produceren dan officieel is toegestaan om het aanbod op de wereldmarkt te garanderen".

Het oliekartel verkleinde per 1 april zijn productiemaximum met miljoen tot 23,5 miljoen vaten per dag. Sindsdien zijn de olieprijzen hard gestegen. Amerikaanse olie is al duurder dan 40 dollar per vat. Olie uit de Noordzee kost ruim 37 dollar en OPEC-olie zit net boven de 36 dollar per vat.

De OPEC hanteert een prijsmarge van 22 tot 28 dollar. Binnen de organisatie is al gesproken over een verhoging van die marge, maar behalve Saudi-Arabië heeft ook Koeweit al aangegeven in te kunnen stemmen met een vergroting van de olieproductie.