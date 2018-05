Fortis kreeg zware klappen te verduren (video)

Bekijk video

Alleen al in de Verenigde Staten, inclusief Enron, ging Fortis voor 122 miljoen euro het schip in. Het totaal aan voorzieningen voor slechte leningen moest de bank-verzekeraar opkrikken tot 667 miljoen euro. Afgezet tegen de totale portefeuille betekende dat een toename van 0,15 procentpunten. In 2000 bedroegen de oninbare leningen nog 0,24 procent van het totaal.

De dekking van de risicoleningen vrat een flink stuk van de nettowinst op. Het concern boekte in 2001 2,59 miljard euro winst, tegen 2,76 miljard het jaar daarvoor (min 6 procent). Het netto operationeel resultaat nam 4 procent af tot 2,27 miljard euro. Daarmee voldeed Fortis aan de analistenverwachtingen. Het concern waarschuwde al op 19 februari dat het netto operationeel resultaat procent lager zou komen te liggen.

Winstwaarschuwing

De winstwaarschuwing van medio februari viel slecht in de financiële wereld. De late melding versterkte de indruk dat de interne communicatie en rapportage bij het versnipperde Fortis moeizaam verloopt. Fortis-topman A. van Rossum hield woensdag vol dat het concern de beleggers tijdig op de hoogte had gesteld over het zware weer. Volgens Van Rossum is de concerntop bij de diepgaande portefeuille-onderzoeken heel zorgvuldig te werk gegaan. Fortis koos voor accuratesse en niet voor snelheid, aldus Van Rossum. Hij voegde er wel aan toe dat de 'interne systemen' voor het risicomanagement de komende tijd worden versterkt.

Fortis is tevreden over de diverse integratieprocessen binnen het conglomeraat. Maar het proces had kennelijk nog een extra impuls nodig; voor de verschillende reorganisaties zette Fortis vorig jaar nog eens 212 miljoen euro opzij. Driekwart van de voorziening, 151 miljoen euro, is bestemd voor het bankbedrijf, waarin verder wordt gesneden. Van de 2350 filialen in 2000 moet over drie à vier jaar de helft over zijn. Voor Nederland betekent dat dit jaar een extra reductie van het aantal kantoren van 261 tot . Om gedwongen ontslagen te voorkomen, kunnen medewerkers van 56 jaar en ouder vervroegd stoppen met werken.

Fortis durft nog geen verwachting uit te spreken voor 2002. De bank-verzekeraar staat klaar om de vruchten te plukken van een economische opleving, maar het is nog onzeker of het broze herstel zich doorzet, aldus Van Rossum.