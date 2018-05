Loodgieters verwachten waterschade bij dooi

Die verwachting sprak installateursvereniging Uneto-VNI zaterdag uit. Wanneer leidingen ontdooien, gaat het water weer stromen en loopt het door scheuren weg.

Om schade te voorkomen kunnen volgens de brancheorganisatie bewoners zelf al vast goed kijken of zij scheurtjes in leidingen aantreffen.

Als dat zo is, moeten ze meteen het water afsluiten en kunnen ze deskundige hulp inroepen.

Buitenkraan

Vooral bij kranen die minder vaak worden gebruikt kunnen problemen opduiken. Het gaat om de buitenkraan en kranen in bijkeukens, garages, schuurtjes of in kamers die liggen op het koude oosten.

Ook in leegstaande woningen en vakantiehuizen is de kans op bevroren leidingen groot, aldus de vereniging. Bewoners kunnen bevroren leidingen ook met een föhn ontdooien om te zien of die kapotgevroren is.