Huis stemt in met begrotingsakkoord

De Senaat ging eerder al akkoord met de begrotingsdeal. Daarmee is voorkomen dat de Verenigde Staten verder de 'begrotingsafgrond' inglijden, wat zonder de akkoorden wel het geval was geweest.

Dinsdag, op 1 januari traden er automatische een aantal bezuinigingsmaatregelen en belastingverhogingen in werking met een omvang van 600 miljard dollar.

Nu het Amerikaanse Congres heeft ingestemd met maatregelen om deze zogenoemde 'fiscal cliff' ongedaan te maken, zal de schade aan de economie beperkt zijn. De financiële markten en bedrijven lagen dinsdag vanwege de jaarwisseling stil.

Obama

De Amerikaanse president Barack Obama riep het Huis van Afgevaardigden eerder op dinsdag al op om zo snel mogelijk in te stemmen met het akkoord. Hij zei dat dat ''de juiste keuze zou zijn voor het land''.

Volgens de president zorgt het akkoord ervoor dat vooruitgang wordt geboekt bij het terugdringen van de tekorten. Desondanks is het akkoord pas de eerste stap om de economie van de Verenigde Staten sterker te maken, aldus president Obama.

''Toen ik president werd, beloofde ik iets aan het belastingsysteem te doen'', begon Obama zijn speech. ''Die belofte hebben we vandaag ingelost.'' Door de begrotingsdeal gaan gezinnen die meer dan 450.000 dollar verdienen, meer belasting betalen. De grote middenstand in het land wordt daardoor ontzien.

Eerste stap

Obama prees de inzet van onder meer zijn vicepresident Joe Biden, maar ook die van de leiders in het Huis John Boehner (Republikeinen) en Nancy Pelosi (Democraten).

''In eerste instantie ben ik met John (Boehner) de onderhandelingen ingegaan met grotere voorstellen, omdat de economie meer nodig heeft dan dit pakket. Helaas zijn we daar niet uitgekomen, maar dit is een eerste stap.''

Belasting

Met het nu bereikte compromis komt er onder meer 2 maanden uitstel van automatische besparingsmaatregelen die op 1 januari in werking zouden treden. Gezinnen met een inkomen van boven de 450.000 dollar gaan meer belasting betalen.

Dat betekent dat de hoge inkomens voor het eerst sinds het tijdperk van president Bill Clinton weer meer belasting gaan betalen, namelijk 39,6 procent.

De voorzieningen voor werklozen blijven van kracht, bepaalde belastingvoordelen voor bedrijven blivjen gehandhaafd en de onroerendgoedbelasting voor bepaalde typen vastgoed gaat van 35 naar 40 procent.

Nieuwe ronde

Voorstanders van de wet betreuren dat er geen breder akkoord is gesloten, dat wijzigingen van het belastingstelsel en bezuinigingen op de overheidsuitgaven zou combineren om zo het begrotingstekort terug te dringen.

De Republikeinen en de Democraten maken zich nu alweer op voor een volgende ronde in de strijd om de belastingen en de overheidsuitgaven.

Stemming

Uiteindelijk stemden 257 Afgevaardigden voor het voorstel, 167 mensen stemden tegen, tien onthielden zich van de stemming.

Onder de personen die voor het voorstel stemden waren ook John Boehner, de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, en de voormalige Republikeinse kandidaat voor het vicepresidentschap van de Verenigde Staten, Paul Ryan.

Het definitieve besluit om over de begrotingsdeal te gaan stemmen viel pas om 03.30 uur Nederlandse tijd. Even daarvoor waren de Republikeinen nog samengekomen om te kijken of er binnen de partij genoeg draagvlak was voor een alternatief voorstel.

Dat bleek echter niet het geval, waardoor er over het plan van president Obama kon worden gestemd.

China

China heeft woensdag laten weten dat het afwenden van de 'fiscal cliff' pas het begin is van een oplossing van de Amerikaanse schuldenproblematiek.

Volgens de tweede economie van de wereld heeft Amerika met een schuld van meer dan 16 biljoen dollar "nog grotere begrotingsuitdagingen'' voor de boeg.

"De Amerikaanse overheidsschuld van meer dan 100 procent van het bruto binnenlands product doet de gemene schuldencrisis die vele Europese regeringen heeft doen vallen en tot vreselijke demonstraties heeft geleid in Griekenland, verbleken'', aldus een commentaar van het staatspersbureau Xinhua.

"Als je 600 miljard dollar aan belastingverhogingen en bezuinigingen een begrotingsravijn noemt, dan dreigt met de totale Amerikaanse staatsschuld niets anders dan een onmetelijke begrotingsdiepte."

