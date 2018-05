September cruciaal in crisisbestrijding

Het Duitse Constitutionele Hof doet op 12 september uitspraak over het noodfonds ESM en de nieuwe Europese begrotingsafspraken. In Nederland, waar een flink anti-Europees sentiment heerst, staan verkiezingen op de rol.

''September is zonder twijfel een cruciale maand in de bestrijding van de crisis'', aldus een hooggeplaatste ambtenaar in Brussel.

Naast de belangrijke gebeurtenissen in Duitsland en, moeten de beleidsmakers zich buigen over het al dan niet heronderhandelen over de voorwaarden voor steun aan Griekenland. Ook moet er worden nagedacht over hulp aan Spanje en Italië.

''In mijn bijna 20 jaar ervaring met Europese beleidszaken, heb ik niet eerder een dergelijke situatie meegemaakt'', zei een diplomaat in Brussel. ''Het is echt heel, heel moeilijk om een oplossing te vinden en het is verre van zeker dat we de juiste manier vinden."

