'Tuchtklacht tegen Vestia-accountant'

Dat schrijft Het Financieele Dagblad donderdag op basis van een vertrouwelijke brief van de AFM.

De tuchtklacht ''beoogt te voorkomen dat de betrokken externe accountant in zijn toekomstige beroepsuitoefening opnieuw misstappen zal kunnen begaan", zo citeert de krant uit de brief.

De controle van de jaarrekening over 2010 zou niet volgens de regels zijn gegaan.

Vestia is diep in de schulden geraakt door de aanschaf van derivaten. Deze risicovolle financiële producten hadden de woningstichting moeten verzekeren tegen rentestijgingen. Maar omdat de rente daalde in plaats van steeg, ging Vestia het schip in.

Controle

De AFM kondigde eerder al aan een accountantscontrole in de woningcorporatiesector te beginnen. Het onderzoek richt zich naast KPMG op PWC, Deloitte en Ernst & Young. De grootste vier accountantskantoren controleren het overgrote deel van de woningcorporaties. De AFM rapporteert na de zomer over de uitkomsten van het onderzoek.

Bedrijfsonderzoeker Pieter Lakeman diende begin mei een klacht in tegen de KPMG-accountant. Belangrijkste onderdeel van de klacht is dat in het jaarverslag van Vestia onvolledige en misleidende informatie zou zijn verschaft over de derivaten.

Lakeman diende de klacht in bij de Accountantskamer namens de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI), waarvan hij voorzitter is.