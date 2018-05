Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse overheid die woensdag werden gepresenteerd.

De verkoop van nieuwe huizen lag in juni 8,4 procent lager dan in mei. Dat is de sterkste daling in meer dan een jaar tijd. Economen voorspelden in doorsnee een stabilisering ten opzichte van de voorgaande maand.

De onverwacht sterke daling in juni kwam mede doordat de huizenverkoop in mei zich volgens een nieuwe schatting aanzienlijk beter ontwikkelde dan eerder gemeld.