Heineken niet tegen alcohol vanaf 18

Dat zei Philip de Ridder, directeur Heineken Nederland, donderdag tegen BNR.

"Het is de verantwoordelijkheid van ons allen om alcoholmisbruik onder jongeren op te lossen. Dus ook van de alcoholproducenten,” aldus De Ridder.

De Ridder: "Elk glas gedronken onder de zestien is er één teveel. We brengen onze kinderen hersenschade toe als we ze niet leren om normaal met drank om te gaan."

Wel is De Ridder van mening dat dit niet nu meteen moet gebeuren: "De wet voor 16 is net aangescherpt, ik denk dat we daar eerst 3 of 4 jaar naar moeten kijken en daarna weer verder moeten gaan met verdere aanscherping."

Accijns

In april dit jaar werd besloten de accijnzen op alcohol te verhogen. De Ridder ziet dit niet als een oplossing voor het drankgebruik van jongeren: "Accijnsverhogingen leiden nauwelijks tot lagere consumptie."

Volgens Laurent de Vries, directeur van GGD, is het wel degelijk verstandig de accijnzen te verhogen: "In andere landen hebben we al kunnen zien dat dit van invloed is. Zeker bij jongeren die meestal niet zoveel geld hebben."

Verslaving

Het drinken van alcohol op jonge leeftijd is schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen en andere organen die in de groei zijn. Daarnaast kan alcohol drinken op jonge leeftijd leiden tot problemen met alcoholgebruik op latere leeftijd.

In 2011 werden 762 gevallen van acute alcoholvergiftiging gemeld onder jongeren, een stijging van 12 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit bleek uit onderzoek (PDF) van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP).