Wall Street leeft op

Direct na opening waren de koersstijgingen al goed zichtbaar. Voorbeurs was bekend geworden dat de verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten de afgelopen maand met 16,2 procent is gegroeid. Dit recordpercentage is een stuk hoger dan was verwacht.

Meer goed nieuws kwam er van General Motors (GM). 's Werelds grootste autoproducent liet weten zijn winstverwachtingen te hebben opgeschroefd omdat de Amerikaanse automarkt aantrekt. Het concern zal derhalve ook meer gaan produceren dan het eerder dacht. De koers van het aandeel GM steeg met 4,5 procent.

In de technologiehoek was het Qualcomm dat de beleggers bekoorde. Deze fabrikant van telecomapparatuur liet weten bij zijn vorige raming voor het lopende kwartaal te blijven. Dat was genoeg om de koers van het aandeel met 9,8 procent omhoog te laten gaan. Motorola overtrof Qualcomm met een koersstijging van ruim 10 procent.

Volgens een beurshandelaar lijkt het erop dat de zorgen over al te creatieve boekhouding bij een aantal bedrijven naar de achtergond is verdwenen. Dat levert meer aandacht op voor economische gegevens en die duiden erop dat er herstel in aantocht is, zo zei hij.

Het goede nieuws van maandag leverde een koersstijging op voor de dollar. De euro ging dientengevolge omlaag om uit te komen op ,8690 dollar. Vorige week vrijdag was dat 0,8755 dollar.