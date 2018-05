Forse kostenbesparingen bij Air France

De woordvoerster reageerde op een bericht in de zakenkrant Les Echos. Daarin is onder meer sprake van ingrepen bij de vluchten over middellange afstanden. Daarmee zou verlies zijn geleden als gevolg van concurrentie van goedkoop vliegende maatschappijen en de hogesnelheidstrein TGV. Air France is volgens Les Echos ook van plan te snijden in het cabinepersoneel.

Een woordvoerder van KLM zei dinsdag in een reactie dat de maatregelen puur de eigen organisatie van Air France betreffen. “Zo zijn wij in eigen huis bezig met kostenbeheersing.”

Op de effectenbeurs in Parijs was het aandeel Air France dinsdagmiddag 5 procent hoger. De maatschappij publiceert na het slot van de handel de resultaten over het laatste kwartaal van .