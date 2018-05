'Spanje moet dit jaar noodhulp vragen'

Volgens Buiter moet Spanje zich in de loop van het jaar onderwerpen aan een hulpprogramma van de Europese Unie, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB).

Het toezicht van die trojka zal volgens hem een voorwaarde zijn voor aanhoudende steun van de ECB voor de zwakke Spaanse bankensector.

Staatsschuld

Citigroup verwacht dat de Spaanse economie dit jaar met 2,7 procent krimpt. De Spaanse regering gaat in haar jongste prognose uit van een achteruitgang met 1,7 procent. De bank denkt verder dat de werkelijke staatsschuld van het land aanzienlijk hoger is dan de 68 procent van het bruto binnenlands product (bbp) die in de boeken staat.

Volgens Buiter zijn de problemen van de Spaanse economie nog niet aangepakt. Hij wijst erop dat het Spaanse tekort over 2011 veel hoger is uitgevallen dan eerder werd gedacht.

Volgens de econoom heeft die bijstelling een ''Griekse smaak'', omdat ze eerder het gevolg is van het uitblijven van bezuinigingen dan van de afzwakkende economie.

Zachte kern

Buiter vindt verder dat de nieuwe Spaanse regering te lang heeft gewacht met de aankondiging van nieuwe bezuinigingen. ''Dat heeft de reputatie van Spanje op de financiële markten geen goed gedaan.''

Het Europese noodfonds zal niet in de hele financieringsbehoefte van Spanje kunnen voorzien, meent Buiter. Er zou dan te weinig geld overblijven voor eventuele steun aan Italië en de ''zachte kern'' van de eurozone.

Spanje zal een deel van zijn geld daarom ook in het geval van een hulpprogramma op de markt moeten halen, aldus Buiter.

Agenda

Vrijdag zal de Spaanse regering haar begroting presenteren in het Spaanse parlement. Aan de andere kant van Europa, in het Deense Kopenhagen, zijn de ministers van Financiën van de 17 eurolanden bijeen.

De situatie in Spanje staat op hun agenda. Een hoge EU-functionaris zei woensdag in Brussel dat er absoluut geen noodzaak is voor een hulpprogramma voor het Zuid-Europese land.



