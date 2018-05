FNV positief over Wajong-voorstel

In dit fonds moeten werkgevers een half procent van hun totale loonsom storten, waarmee volgens Wientjes tienduizenden nieuwe banen voor Wajongers en WSW'ers kunnen worden gecreëerd.

De FNV ziet wel iets in het voorstel. "We zijn verheugd dat Wientjes een oplossing ziet om de werkgelegenheid voor Wajongers en WSW'ers te behouden. Er valt zeker over te praten om dit via de loonsom te financieren", zegt een woordvoerder.

Nullijn

Maar dat de FNV de regeling wil bekostigen door een algehele nullijn voor werknemers in te voeren, is tegen het zere been van de FNV. "De link met de nullijn zien we niet. De gemiddelde loonstijging bedraagt dit jaar 2,5 procent, terwijl dit plan hooguit 0,6 procent van de totale loonsom kost", aldus de zegsvrouw.

Wientjes pleitte al vaker voor een nullijn, maar komt nu voor het eerst met een handreiking richting de vakbonden. Die voeren al maanden actie tegen het kabinetsvoornemen flink te korten op de sociale werkvoorziening, waardoor tienduizenden Wajongers en andere gedeeltelijk arbeidsongeschikten hun baan dreigen te verliezen.