'EU zal fusie KLM en Air France goedkeuren'

Dat is woensdag vernomen bij bronnen rondom de Europese Commissie en in de luchtvaartindustrie. De Amerikaanse autoriteiten zijn volgens KLM-topman L. van Wijk ook akkoord gegaan met de overname door Air France. Het ministerie van Justitie heeft KLM laten weten geen tweede fase te beginnen in het onderzoek naar de transactie, waarmee volgens Van Wijk de VS ook geen bezwaar hebben. Over eventuele concessies deed hij geen mededelingen. Na de goedkeuring uit de Verenigde Staten moeten alleen de aandeelhouders nog instemmen met het samengaan van KLM en Air France.

Handtekening

"De verwachting is gerechtvaardigd dat Monti vandaag zijn handtekening zal zetten", aldus woensdag een bron rondom de Europese Commissie. Monti komt woensdag pas in de loop van de dag terug van overleg in Straatsburg. Daarna zou hij de procedure moeten afronden en zijn handtekening zetten. Een formeel besluit wordt tegen 17.00 uur verwacht. "Het is natuurlijk altijd wel mogelijk dat er een procedurele hindernis is, maar het principebesluit is wel gevallen", aldus de bron.

Monti is in Europa de hoogste verwantwoordelijke voor het vrijwaren van grote fusies. De commissie moet op grond van de Europese verdragen ervoor waken dat vrije concurrentie mogelijk blijft na het samengaan van bepaalde ondernemingen.