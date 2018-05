Shell wil Cove Energy overnemen

Daarmee wordt Cove gewaardeerd op 992,4 miljoen Britse pond (1,18 miljard euro), aldus het olieconcern woensdag.

Cove is actief in de Oost-Afrikaanse landen Kenia, Tanzania en Mozambique. Het bedrijf brengt olie- en gasvelden in kaart en stoomt ze klaar voor gebruik door middelgrote en grote olie- en nutsbedrijven.

Of het voorstel wordt omgezet in een daadwerkelijk bod, hangt onder meer af van schriftelijke instemming van de minister van Delfstoffen van Mozambique.

Volgens het bestuur van Cove is het voorstel in het belang van zijn aandeelhouders. Het bedrijf raadt hen dan ook aan in te gaan op het bod, als dat er komt.

Grote kansen

Volgens Shell biedt Oost-Afrika grote kansen voor de winning van olie en gas. Het kroonjuweel van Cove, dat zichzelf op 5 januari te koop zette, is een belang van 8,5 procent in een gasproject voor de kust van Mozambique. Volgens Cove bevat dat zogeheten Rovuma Area 1 block meer dan 850 miljard kubieke meter gas.

Het Brits-Nederlandse concern heeft al activiteiten in Tanzania en zou door de overname van Cove ook toegang krijgen tot Kenia en Mozambique.

Voor de kust van Mozambique zijn recent grote gasvelden gevonden die volgens Shell een ''significant potentieel'' hebben voor de winning van vloeibaar gemaakt aardgas (lng).