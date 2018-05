Biedingen binnen voor Saab

Dat maakten de curatoren dinsdag via Zweedse media bekend. Ze wilden niet zeggen van wie de biedingen komen, maar ingewijden menen dat het Chinese Youngman en het Indiase Mahindra bij de serieuze kandidaten horen.

De curatoren bevestigden dat er ook belangstelling is uit Zweden zelf, maar ze wilden niet zeggen of dit Volvo Cars van het Chinese Geely is of dat het om een ander bedrijf of consortium gaat.

Geld is volgens de curatoren niet het belangrijkste deel van de biedingen. Ze willen ook een gedetailleerd toekomstplan voor Saab zien. Het is onduidelijk hoe lang de curatoren de biedingen willen evalueren op waarde.