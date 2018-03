Financiële sector wereldwijd verdubbeld

Waar de financiële sector aan het begin van dit millenium nog een kleine 4 procent uitmaakte van de wereldeconomie, is dat tien jaar later ruim 8 procent. De crisis in 2008 creëerde weliswaar een dip in de groei, maar een jaar later kwam de sector die terugslag alweer te boven.

Het bureau Vallstein, dat bedrijven adviseert in hun relatie met de bank, ontwikkelde de 'Vallstein Benchmark' op basis van de omzetcijfers van de duizend grootste banken ter wereld.

Het bureau staat negatief tegenover de groei, vanuit de angst voor een economische zeepbel. Volgens directeur Hugo van Wijk zou de financiële sector hooguit 4 procent van de totale mondiale economie moeten uitmaken.