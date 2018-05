Brede steun voor optrekken kapitaalratio binnen EU

Dat staat in een ontwerpverklaring die woensdag naar buiten kwam in de aanloop naar de eurotop in Brussel later op de dag.

Banken moeten de verhoogde ratio voor juni 2012 hebben bereikt. Volgens de leiders moet er een garantieregeling komen voor de schulden van de banken.

n Nederland werd een dergelijke regeling in oktober 2008 ingesteld. De overheid stond destijds garant voor 200 miljard euro aan middellangetermijnleningen tussen banken.

Noodfonds

Zoals onlangs al doorschemerde, willen de leiders dat banken in eerste instantie proberen om op de financiële markten nieuw kapitaal aan te trekken. Als dat niet lukt, kunnen ze aankloppen bij overheden en tot slot bij het noodfonds EFSF.

Totdat de vereiste kapitaalratio wordt bereikt, moeten banken in hun ogen het mes zetten in het dividend en in bonussen.