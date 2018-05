Ierland overweegt verkoop belang Aer Lingus

De minister zei het Ierse aandeel in Aer Lingus niet meer als een strategisch belang te beschouwen. Dit maakt de weg vrij voor de verkoop ervan.

''Maar een formele beslissing is nog niet genomen.'' Eerder beloofde Ierland om in ruil voor Europese noodsteun voor 2 miljard euro aan staatsbelangen te privatiseren. Varadkar liet eerder blijken dat privatiseringen in de luchtvaartsector daarvan onderdeel uitmaken.

Ook de toezichthouder op de luchtvaartsector Irish Aviation Authority en de Dublin Airport Authority, die de luchthaven van de hoofdstad beheert, staan op de rol geprivatiseerd te worden. Zij leveren waarschijnlijk te weinig op om het vereiste bedrag op te halen.

Ryanair

De andere grote luchtvaartmaatschappij van Ierland, Ryanair, zal de maatschappij waarschijnlijk niet overnemen. De Europese Commissie is daartegen, omdat Ryanair dan een te machtige positie in de Ierse luchtvaartsector zou verwerven. De Ierse regering steunt die zienswijze. Ryanair heeft een belang van 30 procent in Aer Lingus.