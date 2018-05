Pensioenfondsen in problemen door beurskoers

Dat heeft een woordvoerder van DNB vrijdag desgevraagd gezegd.

Door de sterk dalende beurskoersen en de lage langekapitaalmarktrente neemt de druk op de dekkingsgraden van de pensioenfondsen weer toe.

De dekkingsgraad, de mate waarin een fonds in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen, mag niet onder de 105 procent komen.

Gebeurt dat wel, dan moet het fonds zich melden bij DNB en een herstelplan opstellen.

Druk

''Een lage rente en een laag rendement op de beleggingen zetten druk op de dekkingsgraad'', zei de woordvoerder van DNB.

De langekapitaalmarktrente is de rente waartegen de pensioenfondsen hun huidige en toekomstige verplichtingen in de boeken hebben staan. Of wel, de rente waar de pensioenfondsen mee moeten rekenen. ''Naarmate die rente lager is, moet je meer geld in kas hebben.''