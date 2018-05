Horecasector verwacht herstel in 2004

Reden voor optimisme is een aantrekkende wereldeconomie, aldus voorzitter J. Geenemans van de branchevereniging. In eerste instantie zal dit vooral zichtbaar zijn in het zakelijke segment, waarna de consument het stokje moet overnemen. "We moeten maar eens ophouden met navelstaren", aldus Geenemans tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn club.

Geenemans maakte van de gelegenheid ook gebruik om te klagen over de hoge lokale lasten waarmee veel horecaondernemers te maken hebben. De afgelopen twee jaar gingen die 6 tot 7 procent omhoog, aldus KHN, wat ten koste gaat van de rendementen. Opvallend mild is Geenemans over het rookbeleid van de Nederlandse overheid. Hij verwacht met minister Hoogervorst van Volksgezondheid tot overeenstemming te komen, zodat rokers in de toekomst in horecagelegenheden kunnen blijven komen