Berlusconi gaat 47 miljard bezuinigen

De maatregelen moeten voorkomen dat het land in dezelfde problemen belandt als Griekenland.

Na Griekenland heeft Italië de hoogste schuldenlast van de eurolanden. De schuld bedraagt 120 procent van het bruto nationaal product.

De meeste bezuinigingen vinden pas plaats in de jaren 2013 en 2014. In het jaar 2014 moet het begrotingstekort zijn teruggedrongen tot 0,2 procent van het bruto nationaal product. Het tekort bedroeg nog 4,6 procent in 2010.

Belofte

''We hebben onze belofte gehouden dat we niet zulke maatregelen nemen als in sommige andere Europese landen'', zei Berlusconi tijdens een persconferentie.

''En we hebben niet onze handen in de broekzakken van de Italianen gestoken'', waarmee hij bedoelde dat de regering de belasting niet zou verhogen.

Maar de premier gaf daarna toe hij hij wat ''kleine dingen'' had moeten doen aan de inkomstenkant, zoals het verhogen van de wegenbelasting voor grote auto's.

Tekort

Minister van Financiën Giulio Tremonti zei dat het terugdringen van het tekort niet alleen een economisch doel is. ''Een land met een tekort heeft ook een tekort aan eerlijkheid.''

Hij zei dat de maatregelen een goede balans houden tussen lagere uitgaven en hogere inkomsten.

Pensioenleeftijd

Door de maatregelen gaat de pensioenleeftijd omhoog, gebaseerd op berekeningen van de levensverwachting. Behandeling in een ziekenhuis wordt duurder.

De vacaturestop en loonbevriezing voor ambtenaren wordt verlengd tot 2014. Ook komt er een belasting van 0,15 procent op alle financiële transacties. Een groot deel van de bezuinigingen (10 miljard euro) moet opgebracht worden door gemeenten.

Het parlement moet binnen 60 dagen beslissen over het bezuinigingsvoorstel.