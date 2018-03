'Bouw blijft nog krimpen'

De orderboeken van de bouwbedrijven zien er wel wat beter uit, maar dat komt niet doordat er meer opdrachten binnenkomen.

Dat is het gevolg van het slechte weer afgelopen winter waardoor werk is doorgeschoven en van het grote aantal faillissementen waardoor een herverdeling van werk plaatsvindt.

In december 2010 hadden bedrijven gemiddeld voor 5,9 maanden werk in portefeuille. In februari was dat opgelopen naar 6,3 maanden. Maar dat is nog geen aanwijzing voor herstel in de bouw.

Winter

Door het slechte weer in de winter konden bouwbedrijven werk niet uitvoeren en hielden het in portefeuille. Bovendien ging in 2010 een groot aantal bedrijven failliet. Hun werk werd verdeeld over de rest.

Daar komt bij dat bedrijven die over de kop gaan doorgaans weinig orders in de boeken hebben staan. Vallen die weg uit de statistieken, dan gaat het gemiddelde van de orderboeken omhoog.

Architecten

Bij de architecten is nog geen verbetering te zien, aldus het ING Economisch Bureau. Daar is doorgaans het eerste teken van herstel te zien.

Ook de verkoop van nieuwbouwwoningen hapert nog. In 2010 lagen de verkopen wel 50 procent hoger dan in het recessiejaar 2009, maar eind 2010 stokte de opwaartse trend, constateert het bureau.

De afgelopen twaalf jaar werden in het laatste kwartaal van een jaar bijna 10 procent meer nieuwbouwwoningen verkocht dan in de andere kwartalen. In 2010 bleef die eindsprint uit en werd maar 1,5 procent meer verkocht.