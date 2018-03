Detailhandel heeft last van dure inkoop

Dat blijkt uit het maandag gepubliceerde kwartaalbericht van het ING Economisch Bureau.

De prijzen in de winkels stegen in de eerste maanden van dit jaar nog beperkt, terwijl de verkopen in vooral de foodsector licht omlaaggingen.

De dalende koopkracht en het lage consumentenvertrouwen zorgen ervoor dat de volumegroei in de detailhandel dit jaar beperkt blijft tot 0,2 procent. Ondernemers in de horeca hebben ook moeite om de hoge voedselprijzen door te berekenen aan de consument.

Het gebrek aan nieuwe opdrachten doet de bouwsector geen goed. Meer dan 90 procent van de aannemers denkt nog niet aan prijsverhogingen vanwege de enorme concurrentie. De winsten kunnen bovendien nog verder onder druk komen te staan vanwege duurdere bouwmaterialen, aldus het kwartaalbericht van ING.

Groothandel

De groothandel, industrie en transportsector blijven dit jaar en in 2012 de groeisectoren van de Nederlandse economie. Zij profiteren vooral van de aantrekkende wereldeconomie.

De industrie lijkt vooralsnog geen problemen te hebben om de hogere grondstofprijzen door te berekenen aan afnemers. In maart had een kwart van de industriële ondernemers het voornemen om de verkoopprijzen te verhogen. Dat is het hoogste aantal sinds 1991.

De transportsector heeft last van de hoge olieprijs. Wegvervoerders kunnen de hogere brandstofprijzen echter niet doorberekenen vanwege de grote capaciteit in het wegvervoer, waar de vraag bij achterblijft.