Stork liep order mis na interventie Sarkozy

Dit stelt Storktopman Sjoerd Vollebregt in Het Financieele Dagblad van woensdag.

De order beliep een bedrag van 'enkele honderden miljoenen euro's tot een bedrag van 500 miljoen euro'. Als gevolg van actieve inmenging van Sarkozy ging de order echter naar het Franse bedrijf Safran.

Het ging om de levering van motoren voor een civiel Chinees vliegtuig en een intentieverklaring voor de bekabeling.

Promotie

Nederland zou ook meer moeten doen voor zijn bedrijven, vindt Vollebregt. Volgens hem is het zeer belangrijk dat overheden en bedrijven samen optrekken bij promotieactiviteiten. ''Het succes van het Franse beleid laat dat nadrukkelijk zien.''

Stork is met een eigen productiefaciliteit voor vliegtuigonderdelen al jaren actief in China. Maar om voor grote contracten in aanmerking te komen, is sterke rugdekking van de Nederlandse overheid nodig, zegt Vollebregt in het FD.

Groeiend land

Vollebregt: ''Een sterk economisch groeiend land als China krijgt elke dag handelsmissies over de vloer. Je moet dus indruk maken, laten zien dat je er bent, je moet opvallen. Dat kan alleen met het volle politieke gewicht van de overheid achter je. Anders leg je het meteen af tegen grote landen als Frankrijk, waar overheid en bedrijven steevast samen optrekken.''

De overheid moet volgens Vollebregt ook niet vergeten dat ''vlaggenschepen als ASML, Philips Medical Systems en Stork hele clusters meetrekken'', in het geval van Stork zo'n tachtig bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. ''Halen die vlaggenschepen grote orders binnen, dan profiteren kleinere bedrijven daar ook van.''

Zorgen Verhagen

In een reactie liet minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) weten de zorgen van Vollebregt serieus te nemen.

Tegelijk wees hij erop dat Nederland ''assertiever opkomt voor de belangen van Nederlandse bedrijven dan ooit''. In het beleid dat Verhagen wat dat betreft beoogt, komt niet alleen zijn ministerie op voor de zakelijke belangen, maar ook andere ministeries.

Verder heeft hij met minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) afgesproken dat ambassades voortaan meer aan economische diplomatie en handelsbevordering moeten doen.