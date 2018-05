Meer omzet en verlies voor biotechbedrijf Crucell (video)

Bekijk video

Volgens Crucell is het verlies opgelopen doordat de kosten voor onderzoek en ontwikkeling stegen tot 17,4 miljoen euro. In 2000 was dit nog 7,2 miljoen euro. De verkoop-, administratieve en overige kosten stegen met 8 procent.

In het laatste kwartaal van het afgelopen jaar was de omzet met ,9 miljoen euro een stukje lager dan de 4,5 miljoen euro die het bedrijf in het laatste kwartaal van 2000 binnenkreeg. Crucell ontving in het laatste kwartaal van het jaar 1,6 miljoen euro van de Amerikaanse partner Centocor, onderdeel van Johnson & Johnson.

Financiële steun

Hoogtepunt van het jaar was voor Crucell de overeenkomst met Centocor. Samen met die Amerikaanse partner ontwikkelt het bedrijf een medicijn tegen kanker. In ruil voor de financiële steun hebben de Amerikanen de commerciële rechten gekregen voor het medicijn overal ter wereld behalve in Europa.

In het vierde kwartaal stegen de onderzoeks- en ontwikkelingskosten 118 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2000. Het nettoverlies kwam uit op 5,3 miljoen euro. Dat was 76 procent lager dan een jaar eerder.