Beloning Goldman-topman verdubbeld

Dat schrijft persbureau Bloomberg. Het salaris van Blankfein bedroeg in 2010 600.000 dollar, daarnaast kreeg hij 5,4 miljoen dollar in contanten, 12,6 miljoen dollar in aandelen en 464.000 dollar in andere tegemoetkomingen.

Goldman is gemeten naar bezittingen de vijfde bank in de Verenigde Staten. In 2010 daalden de inkomsten met 38 procent als gevolg van tegenvallende handelsresultaten op de beurs

De beloning van Blankfein is nog lang niet zo hoog als het recordjaar 2007, toen de topman 67,9 miljoen dollar kreeg. Dat is nog steeds de hoogste bonus die ooit op Wall Street is uitgekeerd.