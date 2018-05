BinckBank wil naar Italië

In het 'vierde land' voor BinckBank is, zo bleek na onderzoek van de broker, nog ruimte voor een nieuwe speler. Italië is een van de grootste beleggersmarkten van Europa.

BinckBank behaalde in 2010 een gecorrigeerde nettowinst van 75,2 miljoen euro, een daling van 4 procent vergeleken met het recordjaar 2009. In het vierde kwartaal bedroeg de winst 18,1 miljoen euro, een toename van 4 procent ten opzichte van het derde kwartaal.

BinckBank geeft geen concrete verwachting voor het huidige boekjaar, vanwege de onzekerheid over de volatiliteit en richting van de beurs. Desondanks is de financiële instelling, op basis van de resultaten en de ontwikkelingen positief over verdere groei.

Beurs

''Het resultaat blijft echter sterk afhankelijk van de activiteit van onze klanten op de beurs'', aldus topman Koen Beentjes.

BinckBank zag, na het rustige derde kwartaal, de markt in het laatste kwartaal van vorig jaar weer aantrekken. Het aantal transacties steeg met 17 procent naar 2,3 miljoen. In de landen waar BinckBank actief is, werd de positie het afgelopen jaar verstevigd.